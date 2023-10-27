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Президенти України та ОАЕ домовилися працювати над укладенням угоди про всеосяжне економічне партнерство

ОАЕ закликають долучитися до реалізації ініціативи Grain from Ukraine.

Президенти України та ОАЕ домовилися працювати над укладенням угоди про всеосяжне економічне партнерство
Фото: Телеграм-канал Зеленського

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Об’єднаних Арабських Еміратів шейхом Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Зеленський наголосив на важливості підтримки ОАЕ та країнами Затоки формули миру. Він подякував за участь Еміратів у попередніх консультаціях радників із національної безпеки та зовнішньої політики й за готовність відправити свого представника на зустріч на Мальті.

Президент закликав колегу долучитися до реалізації ініціативи Grain from Ukraine та запросив Об’єднані Арабські Емірати взяти участь у другому міжнародному саміті з продовольчої безпеки, що відбудеться незабаром.

Під час розмови йшлося про ситуацію на Близькому Сході. Сторони домовилися продовжити роботу над укладенням угоди про всеосяжне економічне партнерство.

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Нагадаємо, влітку Президент Зеленський прийняв міністерку з питань зміни клімату й навколишнього середовища Об’єднаних Арабських Еміратів, голову Офісу з міжнародних справ при Президентові ОАЕ Маріам Альмхей. На зустрічі йшлося про наслідки скоєних Росією екологічних злочинів в Україні.

Тим часом США, ЄС і Британія планують посилити тиск на ОАЕ через торгівлю з Росією. 

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