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Зеленський та прем’єр-міністр Данії Фредеріксен обговорили довготермінову макроекономічну підтримку України

Також сторони обговорили реалізацію української Формули миру. 

Зеленський та прем’єр-міністр Данії Фредеріксен обговорили довготермінову макроекономічну підтримку України
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен провели телефонну розмову. 

Президент подякував за нещодавній візит міністра оборони Данії до України й усю різнобічну та вчасну допомогу, яку надала країна. Зокрема, за патронат, який Данія взяла над Миколаєвом.

Сторони констатували важливість подальшої довготермінової макроекономічної підтримки України. Узгодили майбутні спільні кроки в регіональних і глобальних форматах. Крім того, обговорили збереження єдності у Європі та реалізацію Української Формули миру. 

Зеленський висловив подяку за організацію першої зустрічі радників у Копенгагені та за готовність Данії надіслати свого представника на наступну зустріч на Мальті.

Нагадаємо, вчора міністри оборони України та Данії обговорили пришвидшення передачі винищувачів F-16. Данія – одна з країн, яка очолює зусилля міжнародної коаліції з підготовки пілотів і допоміжного персоналу, обслуговування літаків і постачання F-16 в Україну.

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