“Якою має бути стратегія України і світу щодо Росії після нашої Перемоги?” — це тема нової панельної дискусії в рамках спільного проєкту LB.ua й EFI Group “Нова країна”, що відбулася 25 жовтня в Києві.

Участь у ній, зокрема, узяли:

— Олексій Данілов, секретар РНБО України;

Фото: Макс Требухов

— Сергій Жадан, письменник, волонтер;

Фото: Макс Требухов

— Віталій Гайдук, бізнесмен, засновник корпорації ІСД, голова наглядової ради МІМ-Київ;

Фото: Макс Требухов

— Ігор Ліскі, голова наглядової ради EFI Group;

Фото: Макс Требухов

— Віра Агеєва, професорка університету «Києво-Могилянська академія», лауреатка Шевченківської премії.

Фото: Макс Требухов

Модерувала дискусію шеф-редакторка LB.ua Соня Кошкіна.

Фото: Макс Требухов

Серед питань, на які гості заходу шукали відповіді:

— Якими мають бути стратегії України щодо Росії?

— Чому вже зараз західні партнери не мають консолідованого бачення того, якою має бути Росія після війни? Які тут можливі варіанти? Які найбільш сприятливі і несприятливі для нас?

— Яким має бути новий суспільний договір українського суспільства, влади і бізнесу щодо подальшого стримування Росії? Як захистити себе від розвитку реваншистських настроїв у російському суспільстві, як це було в Німеччині між двома світовими війнами? Яким має бути роль українських культурних наративів? Можливо, освітніх?

— Як постійно підтримувати високий інтерес світу вже навіть після активної фази війни?

— У який спосіб нагадувати, що з нами воював не Путін, а весь російський народ, тому не потрібно там шукати «хороших» чи говорити про їхні страждання?

Фото: Макс Требухов

На думку секретаря РНБО Олексія Данілова, після заяви президента США Джо Байдена, що необхідно побудувати новий світовий порядок, Україні слід визначитися, де її місце в ньому та яка місія.

“Дуже довго ми, з одного боку, вважали, що Росія — наш друг, партнер, енергетичний зокрема. Але з іншого боку, ми були направлені на Євросоюз, англосаксонський світ. Оцей період минає. Нам треба робити остаточний вибір, і, на превеликий жаль, цей вибір може залежати не від нас, а від того, яка політика буде прийнята у світі”, — вважає Данілов.

Фото: Макс Требухов Олексій Данілов, секретар РНБО України

“Будь-який діалог з Росією зараз неможливий”, — говорить письменник Сергій Жадан.

“Ну який діалог з країною, яка проти тебе воює? Очевидно, він неможливий. Якщо припустити, що війна закінчується, усе одно налагодження якогось діалогу буде дуже складним, болючим, важким процесом. Я не можу уявити собі російського Віллі Брандта, який приїжджає, наприклад, у Попасну і стоїть там на колінах. За всього багатства письменницької фантазії я собі уявити таке не можу”, — додає Жадан.

Фото: Макс Требухов Сергій Жадан, письменник, волонтер

Тему майбутнього Росії надскладною вважає і голова наглядової ради EFI Group Ігор Ліскі, та вона вимагає обговорення, оскільки є складовою архітектури безпеки.

“Усі обходять цю тему, тому що йде війна, гинуть люди, є ненависть, є великий запит на справедливість, є великий запит на покарання Росії, на покарання росіян, які дозволили своїй владі розв'язати цю війну. Утім питання, якою буде Росія, важливе для нашої архітектури безпеки, для того, яке місце ми посядемо в європейській архітектурі безпеки, які будуть наші логістичні шляхи, якою буде наша економіка і яке майбутнє ми закладаємо собі на найближчі покоління”, — резюмував Ліскі.

Фото: Макс Требухов Ігор Ліскі, голова наглядової ради EFI Group

Розгорнуті виступи всіх учасників дискусії — тексти та відео — очікуйте незабаром на LB.ua.

Фото: Макс Требухов Олексій Данілов, секретар РНБО України

Фото: Макс Требухов Віра Агеєва, професорка університету «Києво-Могилянська академія»

Фото: Макс Требухов Сергій Жадан, письменник, волонтер

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов Сергій Жадан, письменник, волонтер

Фото: Макс Требухов Ігор Ліскі, голова наглядової ради EFI Group

Фото: Макс Требухов Віталій Гайдук, бізнесмен, засновник корпорації ІСД, голова наглядової Ради МІМ-Київ

Фото: Макс Требухов Олексій Данілов, секретар РНБО України

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов