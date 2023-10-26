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Новий спікер Палати представників США підтримав надання допомоги України, але є "умови"

"Ми хочемо підзвітності, і ми хочемо, щоб Білий дім мав чіткі цілі".

Новий спікер Палати представників США підтримав надання допомоги України, але є "умови"
Фото: EPA/UPG

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що підтримає збільшення допомоги Україні, але на "умовах".

Про це пише NBC News.

У відповідь на запитання про те, чи підтримує Джонсон збільшення допомоги Україні, новий спікер Палати представників відповів: "У нас будуть умови щодо цього, тому ми працюємо над цим".

"Ми хочемо підзвітності, і ми хочемо, щоб Білий дім мав чіткі цілі. Але ми збираємося провести ці дискусії. Це буде дуже продуктивно", – сказав він.

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Нагадаємо, вчора республіканці Палати представників Конгресу США обрали новим спікером конгресмена Майка Джонсона. За Джонсона віддали 220 голосів, за демократа Хакіма Джеффріса – 209.

Президент США Джо Байден привітав Майка Джонсона з обранням спікером Палати представників Конгресу США.

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