Виробники російських ракет “Кинджал” досі отримують обладнання та компоненти з Європи, - ЗМІ

Більшість російських оборонних виробництв після 24 лютого 2022 року потрапила під західні санкції, але підрядники підприємств, що випускають “Кинджал”, уникають європейських санкцій. Це дозволяє їм імпортувати необхідні для роботи товари безпосередньо з різних країн Європейського Союзу.

Про це повідомляє The Insider.

У матеріалі вказано, що під час війни “Ростех” наростив виробництво “Кинджалів” - надзвукових ракет, які створені на базі “Іскандера”.

"Іскандери" та "Кинджали" виробляє корпорація "Конструкторське бюро машинобудування" (АТ "НВК "КБМ") з Коломни, що входить до холдингу “Високоточні комплекси” держкорпорації “Ростех”.

Крім того, підрядники виробника “Кинджалів” одержують необхідні для виробництва компоненти з-за кордону. Зокрема, московське ТОВ “ЕТС Електронікс” через китайську компанію ETC Electronics Limited ввозить мікросхеми від Texas Instruments, Analog Devices та Altera, які використовуються в “Кинджалах”.

Компанія “ЕТС Електронікс” брала участь у форумі “Армія-2022”, де отримала диплом від міністра оборони Сергія Шойгу, але під санкції Євросоюзу не потрапила.

Крім того, необхідні для виробництва “Кинджалів” товари завозять із Польщі. Зокрема, камери тепла та холоду виробництва Espec “КБМ” отримує від московського ТОВ “Остек-Тест”, яке імпортує їх через компанію Intertrans Sp. z o.o. з міста Седльце. Польська влада вже звернула увагу на цю компанію.

Велику кількість обладнання “КБМ” отримує з Німеччини, наприклад токарні верстати та кабелі, рушничні свердла та інші інструменти.

Науково-дослідний інститут електронних приладів, який розробляє “мізки” для “Кинджалів” має підрядника АТ “Радіант-ЕК”, яке постачало інтегральні мікросхеми “КБМ”. "Радіант-ЕК" також імпортує з Німеччини котушки та стрічки для захисного пакування електронних компонентів.

Ще один підрядник “КБМ”, ТОВ “Сонатек”, веде справи із компаніями з Литви, Польщі, Латвії, Бельгії та Великобританії.

Крім того, як зазначається у матеріалі, родина директора "КБМ" живе в Європі.

Очільник “КБМ”, 64-річний Сергій Пітіков, отримує понад 30 млн рублів на рік. Його дочка та онуки живуть у Швеції, в 2021 році Майя Пітікова купила будинок у маленькому містечку Рюдсгорд біля Мальме за приблизно 500 тис. євро.

При цьому, згідно з шведськими реєстрами, сумарний річний дохід Пітікової та її партнера близько 80 тис. євро на рік.

А минулого року Майя придбала автомобіль Tesla Model 3 Standard Range Plus вартістю, порівнянною з її річним доходом.

У розмові з The Insider Майя Пітікова заявила, що “путінський режим веде злочинну, криваву, безглузду війну”, але від подальших коментарів відмовилася, оскільки “не готова брати участь у розмові, яка спочатку була спрямована проти мого батька”.

Нагадаємо, у серпні голова ОП України Андрій Єрмак заявив, що 69% компонентів російських дронів походить від західних фірм. Міжнародна санкційна група Макфола-Єрмака вивчила 174 іноземні компоненти, вилучені з трьох моделей БпЛА, які росіяни використовують у війні проти України.