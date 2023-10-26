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Росіяни знову завдали удару по Херсону

Інформація про постраждалих не надходила.

Росіяни знову завдали удару по Херсону
Ілюстративне фото
Фото: Роман Мрочко

Російські окупаційні війська ввечері 26 жовтня завдали удару по Херсону. Армія РФ обстріляла житлові будинки Дніпровського району міста.

Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко.

“Пошкоджені квартири у багатоповерхівках та кімнати у гуртожитку. Інформація про постраждалих не надходила”, - написав Мрочко. 

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Пізніше голова Херсонської МВА додав, що у Дніпровському районі міста пролунало кілька вибухів. 

Мрочко закликав містян перейти до більш безпечних місць та триматись подалі від вікон.

Нагадаємо, росіяни 26 жовтня скинули вибухівку з дрона на Корабельний район Херсона. Внаслідок цього отримав поранення лівого плеча 40-річний правоохоронець, який на момент обстрілу перебував на вулиці. 

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