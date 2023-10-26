Росіяни знову завдали удару по Херсону

Російські окупаційні війська ввечері 26 жовтня завдали удару по Херсону. Армія РФ обстріляла житлові будинки Дніпровського району міста.
Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко.
“Пошкоджені квартири у багатоповерхівках та кімнати у гуртожитку. Інформація про постраждалих не надходила”, - написав Мрочко.
Пізніше голова Херсонської МВА додав, що у Дніпровському районі міста пролунало кілька вибухів.
Мрочко закликав містян перейти до більш безпечних місць та триматись подалі від вікон.
Нагадаємо, росіяни 26 жовтня скинули вибухівку з дрона на Корабельний район Херсона. Внаслідок цього отримав поранення лівого плеча 40-річний правоохоронець, який на момент обстрілу перебував на вулиці.