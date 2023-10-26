У січні Україна отримає від союзників нові ракети дальністю 300 км, - Мирослава Гонгадзе

Також партнери планують допомогу з переобладнання БУК.

У січні Україна отримає від союзників нові ракети дальністю 300 км і вагою бойової частини 100 кг.

Про це у соцмережі Х написала керівниця мовлення Голосу Америки у Східній Європі Мирослава Гонгадзе.

Вона зіслалася на інформацію від високопосадовців у Генеральному штабі ЗСУ.

⚡️За даними високопоставлених чинів в @GeneralStaffUA за результатами зустрічі військового командування України з військовим командуванням союзників, темпи постачання зброї Україні не зменшаться. — mgongadze (@MGongadze) October 26, 2023

"...За результатами зустрічі військового командування України з військовим командуванням союзників, темпи постачання зброї Україні не зменшаться. У січні Україна має отримати нові ракети з дальністю 300 км та вагою бойової частини 100 кг. У планах допомога з переобладнання БУК", - написала журналістка.

Нагадаємо, "Голос Америки" з посиланням на власні джерела серед американських посадовців повідомив, що Сполучені Штати планують оголосити про новий пакет військової допомоги Україні у розмірі до 150 мільйонів доларів.

Раніше глава МЗСУ Дмитро Кулеба заявив, що Україна отримуватиме від США ракети ATACMS на постійній основі.