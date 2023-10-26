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СБУ затримала двох колаборанток, які примушували людей голосувати за приєднання Херсонщини до Росії

Людям погрожували ув’язненням до російської катівні.

СБУ затримала двох колаборанток, які примушували людей голосувати за приєднання Херсонщини до Росії
Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала ще двох колаборанток, які закликали українців приєднатися до Росії та допомагали окупантам у проведенні псевдореферендуму під час тимчасової окупації правобережної Херсонщини. Про це йдеться у повідомленні СБУ.

Затримані є жительками Херсонської області, які після захоплення регіону підтримали російських загарбників і добровільно вступили до складу окупаційних "виборчих комісій".

Перебуваючи у лавах так званих місцевих "виборчкомів", колаборантки фальсифікували результати "голосування" щодо"«приєднання" Херсонської області до складу країни-агресора.

"Так, одна із колаборанток, мешканка Бериславського району, у вересні 2022 року здійснювала подворові обходи жителів селища Миколаївка. Під час таких рейдів у супроводі озброєних окупантів вона примушувала людей віддати свій "голос" на користь Кремля", – повідомляють у відомстві.

Також, зрадниця погрожувала ув’язненням до російської катівні та "конфіскацією" приватного майна.

Після звільнення району зловмисниця втекла до Кривого Рогу, де намагалась переховуватись від правосуддя в орендованій квартирі. Однак, співробітники СБУ встановили її місце тимчасового проживання і затримали.

Фото: СБУ

Ще одну ворожу поплічницю затримано у селищі Комишани на Херсонщині. 

"Під час фейкового плебісциту вона погодилась стати так званим "секретарем селищного виборчкому", який був облаштований у спортзалі місцевої школи. На цій "посаді" вона особисто агітувала місцевих жителів взяти участь у псевдореферендумі рф", – повідомили в СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили обом фігуранткам про підозру за ч. 2 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення групою осіб за попередньою змовою), ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Наразі вони перебувають під вартою. Зловмисницям загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, настоятель церкви Московського патріархату отримав 15 років ув'язнення за "зливання" інформації окупантам щодо оборони Сумщини.

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