СБУ затримала двох колаборанток, які примушували людей голосувати за приєднання Херсонщини до Росії

Служба безпеки України затримала ще двох колаборанток, які закликали українців приєднатися до Росії та допомагали окупантам у проведенні псевдореферендуму під час тимчасової окупації правобережної Херсонщини. Про це йдеться у повідомленні СБУ.

Затримані є жительками Херсонської області, які після захоплення регіону підтримали російських загарбників і добровільно вступили до складу окупаційних "виборчих комісій".

Перебуваючи у лавах так званих місцевих "виборчкомів", колаборантки фальсифікували результати "голосування" щодо"«приєднання" Херсонської області до складу країни-агресора.

"Так, одна із колаборанток, мешканка Бериславського району, у вересні 2022 року здійснювала подворові обходи жителів селища Миколаївка. Під час таких рейдів у супроводі озброєних окупантів вона примушувала людей віддати свій "голос" на користь Кремля", – повідомляють у відомстві.

Також, зрадниця погрожувала ув’язненням до російської катівні та "конфіскацією" приватного майна.

Після звільнення району зловмисниця втекла до Кривого Рогу, де намагалась переховуватись від правосуддя в орендованій квартирі. Однак, співробітники СБУ встановили її місце тимчасового проживання і затримали.

Фото: СБУ

Ще одну ворожу поплічницю затримано у селищі Комишани на Херсонщині.

"Під час фейкового плебісциту вона погодилась стати так званим "секретарем селищного виборчкому", який був облаштований у спортзалі місцевої школи. На цій "посаді" вона особисто агітувала місцевих жителів взяти участь у псевдореферендумі рф", – повідомили в СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили обом фігуранткам про підозру за ч. 2 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення групою осіб за попередньою змовою), ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Наразі вони перебувають під вартою. Зловмисницям загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, настоятель церкви Московського патріархату отримав 15 років ув'язнення за "зливання" інформації окупантам щодо оборони Сумщини.