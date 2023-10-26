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Росіяни з артилерії обстріляли прикордонне село на Сумщині, загинув юнак

Хлопець перебував на ґанку свого будинку.

Росіяни з артилерії обстріляли прикордонне село на Сумщині, загинув юнак

Росіяни вдарили з артилерії по селу Пожня на Сумщині.

Як повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, в результаті атаки загинув 16-річний хлопець.

"Близько 13:00 ворожа артилерія накрила загиблого прямісінько на ґанку власного будинку", - зазначив клименко.

За інформацією міністра, через ворожий обстріл також знищені приватні будинки жителів. 

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Нагадаємо, упродовж минулої доби, 25 жовтня, російські війська обстріляли територію дев’яти областей України. В результаті атак загинули люди.

Вчора протчгом дня російські війська здійснили 20 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумщини.

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