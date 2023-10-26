Росіяни з артилерії обстріляли прикордонне село на Сумщині, загинув юнак

Росіяни вдарили з артилерії по селу Пожня на Сумщині.
Як повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, в результаті атаки загинув 16-річний хлопець.
"Близько 13:00 ворожа артилерія накрила загиблого прямісінько на ґанку власного будинку", - зазначив клименко.
За інформацією міністра, через ворожий обстріл також знищені приватні будинки жителів.
Нагадаємо, упродовж минулої доби, 25 жовтня, російські війська обстріляли територію дев’яти областей України. В результаті атак загинули люди.
Вчора протчгом дня російські війська здійснили 20 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумщини.