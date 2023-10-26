Президент України Володимир Зеленський провів засідання військового кабінету у спеціальному форматі.

Про це йдеться в дописі на сторінках Зеленського у соцмережах.

Із доповідями виступили Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, міністр оборони Рустем Умєров, очільник розвідки Кирило Буданов, голова СБУ Василь Малюк. Докладні доповіді озвучили командувачі Олександр Сирський, Олександр Тарнавський, Андрій Гнатов, Едуард Москальов, Юрій Содоль.

"Відверта розмова на найважливіші теми... План подальших дій із конкретними термінами й розрахунками, підкріплений постачанням від наших партнерів і власним виробництвом. Нарощування спроможностей нашого ОПК", - озвучив теми розмови Президент.

Він додав, що присутні "узгодили позиції".

Нагадаємо, за минулу добу окупаційні війська обстріляли 128 населених пунктів України

Тим часом Bloomberg повідомив, що Європейський Союз відстає від планів надати Україні мільйон артилерійських снарядів до березня, повідомили джерела, знайомі з цим питанням. Це потенційно дає росіянам перевагу в постачанні боєприпасів.