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Україна призупинила роботу зернового коридору через загрозу обстрілів з боку Росії

Рух суден до та з коридору зупинили.

Україна призупинила роботу зернового коридору через загрозу обстрілів з боку Росії
Фото: Мінінфраструктури у Facebook

У четвер, 26 жовтня, Україна призупинила використання нового чорноморського зернового коридору через загрозу з боку російських військових літаків.

Про це повідомляє консалтингова компанія Barva Invest.

Відомо, що вечері 25 жовтня Адміністрацію морпортів України опублікувала повідомлення про те, що рух суден до та з коридору буде призупинено з 26 жовтня 2023 року. 

"Таке призупинення де факто вже діяло протягом останніх двох днів через рішення військових, які посилалися на "вибухову загрозу", що виникла внаслідок збільшення активності російської авіації", – ідеться у повідомленні компанії.

За інформацією Barva Invest, заборона діятиме 26 жовтня. Однак прогнозують, що її продовжать.

Також йдеться про можливі наслідки призупинки зернового коридору. У результаті це відчує виробник на рівні закупівельної ціни.

"Очікуємо на негативну реакцію бізнесу на відсутність прогнозованості. Ті учасники ринку, які зараз зі своєї кишені виплачують гроші за простої, при подальшій діяльності в Україні будуть закладати ці ризики та перекладати додаткові затрати вниз по логістичному ланцюжку", - прогнозують в Barva Invest.

Нагадаємо, речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк у середу заявила, що російські військові активізували тактичну авіацію в районі морського торгового шляху над акваторією Чорного моря.  Відомо, що російська авіація активізувалася скинула чотири вибухові пристрої.

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