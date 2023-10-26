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Учора окупанти обстріляли п’ять населених пунктів Донеччини, є поранений

Пошкоджені п’ять цивільних об’єктів.

Учора окупанти обстріляли п’ять населених пунктів Донеччини, є поранений

Упродовж минулої доби російська армія обстріляла п’ять населених пунктів Донецької області. Внаслідок збройної агресії одна людина отримала поранення.

Про це повідомляє у Telegram поліція Донеччини.

Правоохоронці зафіксували 6 ударів ворога по цивільному населенню. Росія атакувала міста Авдіївка, Курахове, села Маркове, Тоненьке, Уманське. Пошкоджено 5 цивільних об’єктів – 2 житлових будинки, цех, гараж, автомобіль. По селу Маркове ворог вдарив з артилерії. Поранено цивільну особу, пошкоджено приватну оселю, гараж та авто.

Російські війська завдали авіаудару по Уманському, зруйнували будинок. По Авдіївці окупанти гатили з артилерії та авіації. Внаслідок обстрілів пошкоджено цех підприємства.

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Нагадаємо, днями російська армія обстріляла села Калинівка, Васюківка, Нетайлове та місто Торецьк. Вибухи пошкодили приватні домоволодіння, багатоквартирні житлові будинки, господарчі споруди та автомобілі. Через атаки росіян на Донеччині загинули двоє жителів, ще троє отримали поранення.

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