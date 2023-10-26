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ЄС відстає від планів надати Україні мільйон артилерійських снарядів до березня, – Bloomberg

Наразі виконано тільки 30% від запланованого.

ЄС відстає від планів надати Україні мільйон артилерійських снарядів до березня, – Bloomberg
Фото: Пресслужба Генштаба ЗСУ

Європейський Союз відстає від планів надати Україні мільйон артилерійських снарядів до березня, повідомили джерела, знайомі з цим питанням. Це потенційно дає росіянам перевагу в постачанні боєприпасів.

Про це пише Bloomberg.

Згідно з узгодженим на початку цього року планом, ЄС пообіцяв надати Україні артилерійські боєприпаси протягом 12 місяців, спочатку з наявних запасів, а потім через контракти про спільні закупівлі та збільшення промислових потужностей.

Вже минуло більше половини цього терміну, проте виконано близько 30% від запланованого і, виходячи з обсягу контрактів, підписаних на сьогоднішній день, ініціатива ризикує не досягнути своєї мети. Такі висновки зробили журналісти видання за після ознайомлення з документами та розмовами з джерелами.

Кілька країн-членів ЄС у приватному порядку звернулися до зовнішньополітичного відомства Євросоюзу з проханням продовжити термін виконання контрактів, додали джерела Bloomberg.

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США, які прагнуть збільшити власне виробництво до близько 1 млн снарядів на рік наступного року, закликали Євросоюз активізувати свої зусилля, зазначили співрозмовники. Представники Білого дому відмовилися від коментарів.

В умовах, коли український контрнаступ має обмежений прогрес, а союзники готуються до тривалої війни, поставки боєприпасів, обіцяні ЄС, є критично важливими для того, щоб допомогти Україні не відставати від російського виробництва. За деякими оцінками, наступного року російські заводи поставлять 2 млн снарядів, в той, час як Москва також отримала постачання з Північної Кореї та продовжує закуповувати снаряди радянських часів.

Країни-члени ЄС неохоче надають конкретні дані про те, що вони надали, або про контракти, які вони підписали. Деякі країни, однак, поділилися цифрами в приватному порядку. Близько десятка країн, в тому числі країни Балтії, Німеччина, Нідерланди та Польща, поставили або планують поставити від 300 000 до 400 000 боєприпасів, в основному в рамках ініціативи ЄС.

Фінляндія, Швеція, Данія і Норвегія, яка не є членом ЄС, розмістили замовлення на суму 52 млн євро з початком виробництва наступного року. За словами одного зі співрозмовників, ціна на боєприпаси зросла з моменту запуску ініціативи, а це означає, що поточний бюджет може виявитися недостатнім для досягнення її цілей.

Ці цифри не включають усіх поставок, здійснених після початку повномасштабного російського вторгнення, а деякі країни могли постачати боєприпаси з-за меж ЄС або не розголошувати інформацію про свої поставки.

Деякі країни-члени ЄС також здійснюють власні програми закупівель і прагнуть посилити свій промисловий потенціал так само, як і Україна.

Тим часом НАТО підштовхує країни-члени Альянсу до подолання протекціоністських тенденцій та узгодження єдиного стандарту артилерійських боєприпасів задля збільшення їхнього виробництва.

Нагадаємо, у березні цього року на міністерській зустрічі в Брюсселі країни Євросоюзу погодилися спільно закупити і поставити Україні мільйон боєприпасів до 155-мм артилерії.

"Ми досягли політичного консенсусу щодо відправлення в Україну 1 м патронів калібру 155 мм", – заявив естонський міністр оборони Ханно Певкур

Снаряди мають бути надіслані протягом 12 місяців, сказав він, додавши, що потрібно вирішити "багато, багато" деталей, але "найважливіше, щоб ми завершили ці переговори, і це показує мені одне: якщо є бажання, є спосіб".

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