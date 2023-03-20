Країни Євросоюзу погодили поставку Україні одного мільйона артилерійських боєприпасів

Країни Європейського Союзу на міністерській зустрічі в Брюсселі погодилися спільно закупити і поставити Україні мільйон боєприпасів до 155-мм артилерії. Про це заявив естонський міністр оборони Ханно Певкур, передає The Guardian.
"Ми досягли політичного консенсусу щодо відправлення в Україну 1 м патронів калібру 155 мм", – сказав він.
Снаряди будуть надіслані протягом 12 місяців, сказав він, додавши, що потрібно вирішити "багато, багато" деталей, але "найважливіше, щоб ми завершили ці переговори, і це показує мені одне: якщо є бажання, є спосіб".
Естонська премʼєрка Кая Каллас уточнила, що міністри закордонних справ і оборони схвалили її ініціативу спільної закупівлі одного мільйона боєприпасів.
"Я запропонувала членам ЄС спільно закупити 1 мільйон снарядів для України. Рада, що міністри закордонних справ і оборони ЄС сьогодні схвалили цю ініціативу. Це допомагає нарощувати європейську оборонну промисловість і підвищувати нашу безпеку", – написала вона в твіттері.
#Ukraine needs ammunition and has asked for it.— Kaja Kallas (@kajakallas) March 20, 2023
I proposed #EU member states jointly procure 1 million shells for Ukraine.
Glad that EU foreign and defence ministers approved the initiative today.
This helps to ramp up European defence industry and boost our security
Міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс сказав журналістам, що сподівається, що європейська промисловість зможе досягти мети виробництва 1 мільйона снарядів протягом наступних 12 місяців для відправки в Україну, додавши, що "швидкість має важливе значення", пише Bloomberg.
Міністри закордонних справ і оборони блоку, які зібралися на зустріч у Брюсселі, мали підтримати пропозицію витратити 2 мільярди євро (2,1 мільярда доларів) на надсилання Україні боєприпасів із запасів країн, а також на об’єднання закупівель снарядів, включаючи цільове виробництво 1 мільйона патронів артилерії протягом року.
Україна має гостру потребу в боєприпасах до великокаліберної артилерії. Міністр оборони Олексій Резніков говорив, що на місяць бажано було б отримувати 90-100 000 боєприпасів до артилерії 155-го калібру. Загалом захисники потребують 250 000 артснарядів щомісяця.
Євросоюз як варіант розглядає спільну з Україною покупку боєприпасів.