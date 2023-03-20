Країни Євросоюзу погодили поставку Україні одного мільйона артилерійських боєприпасів

Країни Європейського Союзу на міністерській зустрічі в Брюсселі погодилися спільно закупити і поставити Україні мільйон боєприпасів до 155-мм артилерії. Про це заявив естонський міністр оборони Ханно Певкур, передає The Guardian.

"Ми досягли політичного консенсусу щодо відправлення в Україну 1 м патронів калібру 155 мм", – сказав він.

Снаряди будуть надіслані протягом 12 місяців, сказав він, додавши, що потрібно вирішити "багато, багато" деталей, але "найважливіше, щоб ми завершили ці переговори, і це показує мені одне: якщо є бажання, є спосіб".

Естонська премʼєрка Кая Каллас уточнила, що міністри закордонних справ і оборони схвалили її ініціативу спільної закупівлі одного мільйона боєприпасів.

"Я запропонувала членам ЄС спільно закупити 1 мільйон снарядів для України. Рада, що міністри закордонних справ і оборони ЄС сьогодні схвалили цю ініціативу. Це допомагає нарощувати європейську оборонну промисловість і підвищувати нашу безпеку", – написала вона в твіттері.

#Ukraine needs ammunition and has asked for it.



I proposed #EU member states jointly procure 1 million shells for Ukraine.



Glad that EU foreign and defence ministers approved the initiative today.



This helps to ramp up European defence industry and boost our security — Kaja Kallas (@kajakallas) March 20, 2023

Міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс сказав журналістам, що сподівається, що європейська промисловість зможе досягти мети виробництва 1 мільйона снарядів протягом наступних 12 місяців для відправки в Україну, додавши, що "швидкість має важливе значення", пише Bloomberg.

Міністри закордонних справ і оборони блоку, які зібралися на зустріч у Брюсселі, мали підтримати пропозицію витратити 2 мільярди євро (2,1 мільярда доларів) на надсилання Україні боєприпасів із запасів країн, а також на об’єднання закупівель снарядів, включаючи цільове виробництво 1 мільйона патронів артилерії протягом року.

Україна має гостру потребу в боєприпасах до великокаліберної артилерії. Міністр оборони Олексій Резніков говорив, що на місяць бажано було б отримувати 90-100 000 боєприпасів до артилерії 155-го калібру. Загалом захисники потребують 250 000 артснарядів щомісяця.

Євросоюз як варіант розглядає спільну з Україною покупку боєприпасів.