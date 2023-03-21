Зеленський нагородив 195 захисників України

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 195 осіб, серед яких - військовослужбовці та правоохоронці.

Відповідні укази №164/2023, №165/2023 та №168/2023 опубліковані на сайті президента.

Згідно з документами, серед нагороджених — військовослужбовці без вказівки підрозділів, співробітники Нацгвардії, Нацполіції, ДСНС, ДБР, Держприкордонслужби, СБУ.

Президент відзначив захисників орденами Богдана Хмельницького, “За мужність”, Данила Галицького, “За заслуги”, медалями “За військову службу Україні”, “Захиснику Вітчизни” та “За бездоганну службу”.

Нагадаємо, 24 лютого цього року Зеленський вручив нагороди українським захисникам на Софійській площі. У річницю повномасштабного вторгнення в центрі української столиці вручили нагороди військовим та цивільним оборонцям України.