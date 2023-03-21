У підвалі храму, де він є настоятелем, росіяни утримували українських волонтерів.

Прикордонники затримали на в'їзді до Києва священника УПЦ МП, який підтримував російських окупантів.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

Під час перевірки особи прикордонники встановили, що чоловік під час окупації одного з селищ Київщини співпрацював з російськими окупантами, годував їх та надавав інформацію про українців. А в підвалі храму московського патріархату, де він є настоятелем, загарбники утримували українських волонтерів

У відкритих джерелах також є інтерв'ю священника, де він говорить, що війна в Україні - це "покарання за гріхи", а росіян на наших землях "давно чекали".

"Я вам скажу так: в 2014 году вас цветами бы встречали. Янукович подвёл всех нас, сбежав в Россию. А за эти восемь лет мы видим, как здесь воспитали людей", каже священник.

Наразі передали співробітникам Нацполіції для прийняття щодо нього правового рішення.

"Прикордонники відправили на «сповідь» батюшку-колаборанта... Цього разу батюшка розповість про свої гріхи правоохоронцям", - йдеться в повідомленні ДПСУ.

Нагадаємо, 20 березня члени Священного Синоду УПЦ МП прийшли до Офісу президента і вимашали зустрічі з Володимиром Зеленським. Серед них – митрополит Онуфрій, намісник Свято-Успенського монастиря УПЦ МП Павло (Лебідь), а також митрополит Лука Запорізький, який ще в грудні 2022 року зустрічався зі своіми підлеглими на окупованих територіях, намовляючи їх попроситися під підпорядкування РПЦ.

В Офісі президента повідомили, що такої зустрічі заплановано не було, а представники УПЦ МП відмовились передати своє звернення для такої зустрічі.

У грудні минулого року президент надав чинності санкціям проти повʼязаних із УПЦ (МП) осіб. У більшості людей з цього списку або на повʼязаних з ними обʼєктах правоохоронці проводили слідчі дії. Наприклад, у митрополита Мелетія знайшли паспорт громадянина Росії.

Під час обшуків УПЦ (МП) в Херсоні знайшли рушницю без відповідних дозвільних документів, прапор і золотий герб РФ. А інформацію щодо декількох священнослужителів, які, ймовірно, контактують з громадянами Росії та Білорусі, спецслужба взяла на опрацювання.