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​ДБР скерувало до суду обвинувальний акт щодо експравоохоронця з Луганщини, який збирав для окупантів зброю своїх колишніх колег

Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

​ДБР скерувало до суду обвинувальний акт щодо експравоохоронця з Луганщини, який збирав для окупантів зброю своїх колишніх колег
Фото: dbr.gov.ua

Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування щодо колишнього працівника правоохоронного органу Старобільського району, який підтримав окупацію селища Біловодськ Луганської області та агітував своїх колег співпрацювати із загарбниками.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Наразі обвинувальний акт направлено до суду.

Експравоохоронець отримав від окупантів посаду у так званому "Біловодському ровд МВД ЛНР". За вказівкою росіян вишукував своїх колишніх колег, які не встигли виїхати з окупованої території, та вилучав у них табельну зброю на потреби загарбників. Він також шукав та збирав зброю з місць проведення бойових дій.

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Колишній правоохоронець обвинувачується у державній зраді (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше суд призначив гауляйтеру Бердянська Олександрові Сауленку 15 років тюрми з конфіскацією майна. До повномасштабного вторгнення РФ він очолював місцевий осередок забороненої партії "Союз лівих сил" і публічно висловлював свої проросійські погляди.

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