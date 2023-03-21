Головне за ніч. Вівторок, 21 березня

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда прямує до України з раптовим візитом.

Очікується, що він прибуде в Україну сьогодні для переговорів на вищому рівні з президентом Володимиром Зеленським. Кісіда має намір під час візиту висловити підтримку Україні, пише Bloomberg з посиланням на заяву МЗС Японії.

Прем’єр-міністр Японії перед цим перебував з візитом в Індії, де в політичній промові засудив вторгнення Росії в Україну та прагнув наблизити прем’єр-міністра Індії Нарендру Моді до позиції країн G-7 щодо війни.

Цей візит є найбільш помітним символом підтримки з боку Токіо для Зеленського, який спілкувався з Кісідою на онлайн-конференціях і виступав у парламенті Японії по відеозв’язку в березні минулого року. Японські лідери рідко їздять у місця, де існує серйозна загроза безпеці.

Після поїздки в Україну Фуміо Кісіда відвідає Польщу, повідомили у відомстві.

Докладніше – в новині.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що основною метою противника минулої доби залишались спроби виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Для цього окупанти зосереджували свої основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Завдяки професійним і злагодженим діям наші захисники відбили понад 120 атак окупантів на зазначених напрямках.

За добу ворог завдав 21 авіаційного та 9 ракетних ударів. Один з них - по місту Слов’янськ, інший ракетний удар - по Краматорську, по об’єкту цивільної інфраструктури. Серед цивільного населення втрат, на щастя, немає. Також ворог здійснив 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Авіація Сил оборони за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 21 березня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 960 російських окупантів, 15 танків, 10 бронемашин і 9 артилерійських систем. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 166 570 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Мешканців Авдіївки закликають евакуюватися.

“Ворог щоденно завдає ударів по цивільній інфраструктурі та житлових кварталах. Місцева влада вкотре радить місцевим жителям не ризикувати своїм життям і життям своїх рідних й евакуюватися до більш безпечних регіонів України”, – йдеться у повідомленні Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

У Мінреінтеграції нагадують, що внутрішньо переміщених осіб розмістять у безкоштовних прихистках, нададуть фінансову, гуманітарну і психологічну допомогу, соціальний супровід.

“Повідомити про бажання евакуюватися можна за телефоном гарячої лінії: (098) 890-33-18. Для евакуації тяжкохворих та осіб з інвалідністю звертайтеся за телефонами: (099) 710-48-72, (099) 311-53-14, (099) 311-53-36, (096) 108-60-48, (096) 108-52-24”, – йдеться у повідомленні.

Також про бажання евакуюватися можна повідомити на гарячу лінію Мінреінтеграції 15-48 або ж написати у месенджери на номер: (096) 078-84-33.

Після нічних вибухів у Джанкої російські окупанти запровадили в місті режим надзвичайної ситуації.

"Влада Джанкоя після нічної атаки українських безпілотників запровадила в місті режим НС муніципального рівня", – заявив один із російських ресурсів. Також повідомляється, що російський слідчий комітет почав розслідувати "факт використання безпілотних літальних апаратів на території Криму".

Нагадаємо, вчора ввечері Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що вибух у Джанкої знищив крилаті ракети "Калібр" під час їх транспортування залізницею. Такими ракетами росіяни бʼють по українцях.

Пізніше стало відомо, що безпілотник, що вибухнув, виявився однією з модифікацій китайського комерційного SkyEye.

У понеділок французький уряд пережив два вотуми недовіри, що дозволяє ухвалити непопулярний законопроєкт про пенсійну реформу президента Еммануеля Макрона без проведення повного голосування в парламенті.

Перша пропозиція отримала 278 голосів, на дев'ять менше 287, необхідних для повалення кабінету прем'єр-міністра Елізабет Борн. Під час другого голосування кількість голосів склала 94.

Реформа, яка включає підвищення мінімального пенсійного віку у Франції на два роки до 64 років, тепер готова до підписання як закон. Проти неї протестують опозиційні законодавці, люди виходять на вуличні марші, які іноді переростали в насильство. Французи зокрема зібралися на акцію протесту у центрі Парижа після голосування у понеділок.

Новий день загальнонаціонального страйку вже призначено на четвер.

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