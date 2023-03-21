Росіяни вбили в Херсонській області ще одного мирного, сімох поранили

За понеділок російська армія 66 разів обстріляла Херсонську область. Ворог випустив 393 снаряди з важкої атилерії та "Градів".

Сам Херсон обстріляли тричі. 14 снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"На жаль, є жертви. Одна людина загинула, семеро (з них одна дитина) – дістали поранення", – зазначив він.

З деокупованої території області протягом доби евакуювали 41 людину.

Нагадаємо, росіяни примусово вивезли частину мешканців окупованих Олешок до Чаплинки. Після переміщення мирних вони заселяються в їхні будинки.