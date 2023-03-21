Росіяни порахують всі “виявлені” пам’ятки культури на окупованих територіях України

Ось що залишилося в Херсонському краєзнавчому музеї після того, як там пройшлася колорадська орда

Росіяни запланували провести інвентаризацію всіх “виявлених” пам’яток культури на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

Відповідний законопроєкт вже направлений до Ради Федерації. В єдиний реєстр “культурної спадщини” мають внести музейні колекції, культурне надбання, бібліотечні фонди й стародруки.

За задумом, всі ці цінності автоматично стануть “російськими”.

“Тобто, за фактом росіяни хочуть автоматично присвоїти собі захоплені пам’ятки. Проте всі ці рішення окупантів не мають жодної юридичної сили”, – зазначили у Центрі.

Зазначимо, окупанти вивезли всі фонди Каховського історичного музею до тимчасово окупованого Криму. Раніше росіяни розграбували та вивезли 15 тисяч картин з Херсонського художнього музею імені Олексія Шовкуненка.

Нагадаємо, у Мінкультури заявили, що на повернення вкрадених окупантами предметів мистецтва можуть піти роки, якщо не десятиліття.