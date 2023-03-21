Вибух у Джанкої знищив російські крилаті ракети “Калібр НК”, – ГУР (оновлено)

Вибух у місті Джанкой на півночі тимчасово окупованого Криму знищив російські крилаті ракети “Калібр НК”.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони.

У ГУР додали, що ракети були знищені під час їхнього транспортування залізницею.

Крилаті ракети “Калібр НК” призначені для пусків з надводних кораблів російського чорноморського флоту. Дальність ураження такої зброї складає понад 2,5 тис. кілометрів по наземних цілях, та понад 375 кілометрів по морських.

У розвідці зазначили, що такі вибухи готують український Крим до деокупації.

Як повідомило Радіо Свобода, з'явилася інформація, що внаслідок атаки пошкоджено російський військовий об'єкт у Криму.

Нагадаємо, ввечері 20 березня у тимчасово окупованому росіянами Джанкої в Криму пролунали вибухи. Після цього у місті частково пропало світло.