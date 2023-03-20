Спецпризначенці СБУ знищують бронетехніку російських окупантів FPV-дронами з кумулятивними зарядами.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

“Росіяни гинуть від ударів спецпризначенців СБУ, навіть втікаючи з позицій на бронетехніці”, - йдеться у повідомленні.

Зокрема, бійці СБУ вдарили по російському БТР, котрий повертався з позицій з піхотою на броні. В двигун БТР прилетів дрон, після чого він залишився догорати на місці ураження з рештками окупантів.

Також спецназівці СБУ ударили по російській БМП, котра перевозила піхоту окупантів. Внаслідок удару техніка була знищена.

Як раніше повідомлялось, 10 російських танків знищили за одну ніч спецпризначенці СБУ «Білі Вовки».