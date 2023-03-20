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СБУ і БЕБ продовжили обшуки в офісах Регіональної газової групи Дмитра Фірташа

До цього Служба безпеки відкрила кримінальну справу щодо закупівель природного газу для технологічних потреб за 2016 – 2022 роки.

СБУ і БЕБ продовжили обшуки в офісах Регіональної газової групи Дмитра Фірташа
Дмитро Фірташ
Фото: delo.ua

Служба безпеки та Бюро економічної безпеки 20 березня продовжили обшуки в офісах газових компаній Регіональної газової групи (РГК) Дмитра Фірташа.

Про це йдеться на фейсбук-сторінці РГК.

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У компанії заявили, що мета обшуків - "здійснення тиску на діяльність РГК та газорозподільних компаній, що працюють під її брендом".

За інформацією групи, формальною причиною для обшуків стала кримінальна справа, яку відкрила СБУ щодо закупівель природного газу для технологічних потреб за 2016 – 2022 роки. 

Під час слідчих заходів, за версією компанії, спецслужба і БЕБ намагалися отримати доступ до "інтелектуальної власності, програмних продуктів і рішень в галузі енергоефективності, метрології та газорозподілу, які були створені РГК". 

В РГК закликали "владу до діалогу в цивілізований спосіб для вирішення проблем, які не один рік накопичувались в газорозподільній галузі". 

Нагадаємо, торік Кабмін передав Чорноморнафтогазу (яким управляє Нафтогаз) 26 облгазів Фірташа, на які було накладено арешт. Цьогоріч "Нафтогаз" отримав арештовані активи ще декількох облгазів.

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