За даними слідства, зрадник з власної ініціативи вийшов на російську спецслужбу.

Служба безпеки викрила ще одного російського агента у ході спецоперації на Одещині.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Ним виявився колишній правоохоронець, якого після початку повномасштабного вторгнення завербував кадровий співробітник ФСБ. За вказівкою агресора його поплічник збирав відомості про місця базування підрозділів Збройних Сил України і Держприкордонслужби в Одеській та Миколаївській областях. У «зоні особливої уваги» ворога була інформація про новостворений добровольчий батальйон ЗСУ під назвою «Чорноморська січ».

Для збору розвідданих російський агент записався на співбесіду до керівництва добробату начебто для вступу до лав підрозділу.

«Під прикриттям» цієї легенди він проводив приховану фотофіксацію місця дислокації військового формування та вивчав психотип командира для спроби його подальшого вербування. Співробітники Служби безпеки поетапно задокументували злочинну діяльність агента.

За даними слідства, зрадник з власної ініціативи вийшов на російську спецслужбу і запропонував свою допомогу у війні проти України.

Для цього надав ФСБ письмове зобов’язання про негласну співпрацю на користь країни-агресора. Одночасно він написав заяву на ім’я міністра МВС РФ, в якій просить розглянути його кандидатуру на керівну посаду в «управлінні економічної безпеки та протидії корупції в Одеській області», у разі захоплення регіону.

Крім того, встановлено, що після ракетних ударів по обласному центру російський агент виходив на місцевість для фіксації наслідків та коригування повторних повітряних атак.

Під час обшуку у фігуранта виявлено мобільний телефон із доказами комунікації з агресором. Суд обрав міру запобіжного заходу – тримання під вартою.

Нагадаємо, що співробітники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування стосовно колишнього керівника управління Служби безпеки України в Харківській області Романа Дудіна. Його підозрюють у державній зраді.