​Депутат Ткачук із ОПЗЖ п’ять місяців прогулював роботу на митниці та рік не з'являвся на засіданнях облради, - рух ЧЕСНО

Депутат Вінницької обласної ради від ОПЗЖ Сергій Ткачук п’ять місяців не ходив на роботу до Закарпатської митниці Державної митної служби, і його не звільняли. Так само він більше року не відвідує засідання облради, що дає підстави для його відкликання.

Про це повідомляє рух ЧЕСНО.

При цьому користувачка TikTok, яка, ймовірно, є його дівчиною, розмістила відео з люксового закордонного готелю на березі моря. На цьому відео депутат Ткачук танцює і у цьому ролику звучить російська попса.

Сергій Ткачук - син екснардепа від партії "Солідарність" Геннадія Ткачука. Він виконував обов’язки заступника начальника відділу кінологічного забезпечення управління запобігання та протидії контрабанді та порушенню митних правил. Згідно з його посадовою інструкцією, він мав би "проводити аналітичну роботу із виявлення способів та засобів переміщення товарів через митний кордон України", а також - проводити підбір, підготовку та тренування службових собак.

Натомість із 1 лютого 2022 року Ткачук жодного разу не з’явився на робочому місці. Про це свідчить відповідь Закарпатської митниці на запит активістів. З лютого аж до його звільнення у червні 2022 року в його табелях робочого часу стоїть "НЗ", що означає "відсутність з нез’ясованих причин".

За цей час митник Ткачук жодного разу не звертався до керівництва і ніяк не пояснював свою відсутність на роботі. Зі свого боку керівництво митниці його і не шукало та звільнило з виплатою вихідної допомоги згідно з чинним законодавством. Сума склала 15 119 гривень.

Нагадаємо, що парламенту пропонують заборонити балотуватися представникам проросійських партій.