В Офісі президента таку зустріч не анонсували.

Члени Священного Синоду УПЦ МП прийшли до Офісу президента щоб зустрітися з Володимиром Зеленським.

Про це повідомив митрополит Бориспільський та Броварський Антоній (Паканич).

"Члени Священного Синоду УПЦ прийшли до Офісу Президента щоб зустрітися з Президентом України В. О. Зеленським", - написав він у фейсбуці і опублікував фото та відео.

Серед них - митрополит Онуфрій, намісник Свято-Успенського монастиря УПЦ МП Павло (Лебідь), а також митрополит Лука Запорізький, який ще в грудні 2022 року зустрічався зі своіми підлеглими на окупованих територіях, намовляючи їх попроситися під підпорядкування РПЦ.

Наразі священнослужителі вимагають, щоб Зеленський вийшов до них.

В Офісі президента таку зустріч не анонсували.

Зазначимо, що в грудні минулого року президент надав чинності санкціям проти повʼязаних із УПЦ (МП) осіб. Серед них – Іван Паканич, керуючий справами УПЦ, член Міжсоборної присутності Російської православної церкви.

Крім Паканича, в списку ще шестеро осіб:

митрополит Запорізький і Мелітопольський Української православної церкви Лука (Андрій Коваленко);

митрополит Луганський і Алчевський Української православної церкви Пантелеймон (Василь Поворознюк);

митрополит Чернівецький і Буковинський Української православної церкви Мелетій (Єгоренко Валентин), голова відділу зовнішніх церковних зв'язків Української православної церкви;

архієпископ Костянтинівський, вікарій Горлівської єпархії Української православної церкви Паїсій Шинкарьов Віктор;

настоятель Мелітопольського Свято-Савинського чоловічого монастиря Української православної церкви Олександр Прокопенко;

настоятель Свято-Успенського кафедрального собору Української православної церкви у м. Херсоні Олександр Федоров.

У більшості людей з цього списку або на повʼязаних з ними обʼєктах правоохоронці проводили слідчі дії. Наприклад, у митрополита Мелетія знайшли паспорт громадянина Росії. Під час обшуків УПЦ (МП) в Херсоні знайшли рушницю без відповідних дозвільних документів, прапор і золотий герб РФ. А інформацію щодо декількох священнослужителів, які ймовірно, контактують з громадянами Росії та Білорусі, спецслужба взяла на опрацювання.

Нагадаємо, 10 березня в. о. генерального директора Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Олександр Рудник попередив чоловічий монастир УПЦ МП про необхідність до 29 березня звільнити будівлі та споруди Національного заповідника. Причиною виселення стали порушення монастирем умов договору щодо використання державного майна.

Крім того, аудиторська перевірка виявила на території Лаври 36 незаконних новобудов. А в січні щодо намісника Києво-Печерської Лаври Павла відкрили досудове розслідування за його висловлювання на різдвяному богослужінні.