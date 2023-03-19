Ченці чоловічого монастиря УПЦ в Лаврі отримали алгоритм дій на випадок примусового виселення
Ченці чоловічого монастиря УПЦ в Лаврі отримали алгоритм дій на випадок примусового виселення
Шмигаль назвав, якими будуть кадрові зміни в уряді (оновлено)
Шмигаль назвав, якими будуть кадрові зміни в уряді (оновлено)
Хто і як відбілює держзрадників Дубінського, Столара та інших
Хто і як відбілює держзрадників Дубінського, Столара та інших
Сі став більшим за Мао. Китайці заявили про пряме протистояння зі США
Сі став більшим за Мао. Китайці заявили про пряме протистояння зі США
Ректори провідних вишів збираються підписати відкритого листа із закликом залишити міністра освіти Шкарлета на посаді, - джерела
Ректори провідних вишів збираються підписати відкритого листа із закликом залишити міністра освіти Шкарлета на посаді, - джерела
Арешт Путіна та «сюрприз» для Сі
Арешт Путіна та «сюрприз» для Сі
"Не знаю, чи переконала б доньку виїхати, якби не кіт". Як нині живе сім’я, що під обстрілами вибралася з Ірпеня
"Не знаю, чи переконала б доньку виїхати, якби не кіт". Як нині живе сім’я, що під обстрілами вибралася з Ірпеня
“Укрзалізниця” пропонує маршрут до бази лоукостера Wizz Air на кордоні з Румунією
“Укрзалізниця” пропонує маршрут до бази лоукостера Wizz Air на кордоні з Румунією
На Львівщині три "шахеди" влучили у нежитлові приміщення
На Львівщині три "шахеди" влучили у нежитлові приміщення
ГоловнаСуспільствоВійна

Від початку війни далося знешкодити понад 400 тисяч ворожих снарядів, - Зеленський

Понад 200 тисяч вибухонебезпечних предметів вже вилучено.

Від початку війни далося знешкодити понад 400 тисяч ворожих снарядів, - Зеленський
Фото: EPA/UPG

Від початку повномасштабної війни проти російських окупантів українські піротехніки та вибухотехніки обстежили вже понад 100 тисяч гектарів території. Про це повідомив у вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський.

Вдалося знешкодити понад 400 тисяч ворожих снарядів. Понад 200 тисяч вибухонебезпечних предметів вже вилучено.

Президент подякував усім, хто знешкоджує залишені окупантами міни та російські боєприпаси, що не розірвалися. Він наголосив, що це - щоденна кропітка та дуже небезпечна робота.

"Я дякую всім, хто здійснює цю роботу! А особливо відзначу піротехніків ДСНС. Олександра Дворецького з Тернополя та Романа Шутила з Луганщини, які майже шість місяців поспіль працюють на Херсонщині, повертаючи безпеку українцям. Дякую вам! Дякую Роману Радавчуку з Київщини, який працює на Миколаївщині, розміновуючи об’єкти енергетики. Дякую Василю Поповичу з Чернівців за розмінування в Донецькій області. Євгену Захарову з Києва – за розмінування в Харківській області", - сказав Зеленський.

Він побажав якнайшвидшого одужання Євгенію Мельнику, Андрію Маковійчуку, Віталію Руденку, Володимиру Кляпчуку, Владиславу Баку - цепіротехніки ДСНС, які розміновували територію Херсонщини й зазнали поранень.

Підписуйтесь на наш Google News

"Я дякую вибухотехнікам нашої поліції. Андрію Ільківу, Тарасу Салу, які працювали в деокупованих районах Київської та Харківської областей. Дякую Анатолію Чечельницькому за розмінування на Миколаївщині. Дякую Ігорю Заболjтньому, Тетяні Кузубовій, Валерію Онулу, Марині Островській і В’ячеславу Яровому за розмінування на Харківщині, Донеччині, Чернігівщині, Херсонщині, Київщині. Дякую саперам Національної гвардії України та наших Збройних Сил!", - додав Зеленський.Він також подякував захисникам, які зараз борються за Україну!

"Хто б’ється на Донеччині та Луганщині, хто захищає наш південь, хто тримає наш кордон. Слава всім, хто готує деокупацію наших земель! Вічна пам’ять усім, чиє життя забрав російський терор, російські бомби, російські міни", - зазначив президент.

Нагадаємо, за час повномасштабної війни з Росією понад 200 рятувальників отримали поранення, а 68 співробітників Державної служби України з надзвичайних ситуацій – загинули.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
Читайте також