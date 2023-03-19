Від початку війни далося знешкодити понад 400 тисяч ворожих снарядів, - Зеленський

Від початку повномасштабної війни проти російських окупантів українські піротехніки та вибухотехніки обстежили вже понад 100 тисяч гектарів території. Про це повідомив у вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський.

Вдалося знешкодити понад 400 тисяч ворожих снарядів. Понад 200 тисяч вибухонебезпечних предметів вже вилучено.

Президент подякував усім, хто знешкоджує залишені окупантами міни та російські боєприпаси, що не розірвалися. Він наголосив, що це - щоденна кропітка та дуже небезпечна робота.

"Я дякую всім, хто здійснює цю роботу! А особливо відзначу піротехніків ДСНС. Олександра Дворецького з Тернополя та Романа Шутила з Луганщини, які майже шість місяців поспіль працюють на Херсонщині, повертаючи безпеку українцям. Дякую вам! Дякую Роману Радавчуку з Київщини, який працює на Миколаївщині, розміновуючи об’єкти енергетики. Дякую Василю Поповичу з Чернівців за розмінування в Донецькій області. Євгену Захарову з Києва – за розмінування в Харківській області", - сказав Зеленський.

Він побажав якнайшвидшого одужання Євгенію Мельнику, Андрію Маковійчуку, Віталію Руденку, Володимиру Кляпчуку, Владиславу Баку - цепіротехніки ДСНС, які розміновували територію Херсонщини й зазнали поранень.

"Я дякую вибухотехнікам нашої поліції. Андрію Ільківу, Тарасу Салу, які працювали в деокупованих районах Київської та Харківської областей. Дякую Анатолію Чечельницькому за розмінування на Миколаївщині. Дякую Ігорю Заболjтньому, Тетяні Кузубовій, Валерію Онулу, Марині Островській і В’ячеславу Яровому за розмінування на Харківщині, Донеччині, Чернігівщині, Херсонщині, Київщині. Дякую саперам Національної гвардії України та наших Збройних Сил!", - додав Зеленський.Він також подякував захисникам, які зараз борються за Україну!

"Хто б’ється на Донеччині та Луганщині, хто захищає наш південь, хто тримає наш кордон. Слава всім, хто готує деокупацію наших земель! Вічна пам’ять усім, чиє життя забрав російський терор, російські бомби, російські міни", - зазначив президент.

Нагадаємо, за час повномасштабної війни з Росією понад 200 рятувальників отримали поранення, а 68 співробітників Державної служби України з надзвичайних ситуацій – загинули.