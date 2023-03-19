​Росіяни знову обстріляли прикордоння Чернігівщини та Сумщини, - ОП "Північ"

Інформація про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури не надходила.

Росіяни в неділю, 19 березня, знову атакувала прикордоння Чернігівщини та Сумщини.

Про це повідомляє оперативне командування "Північ" у Telegram.

Так, із 12:43 до 13:30 російські військові обстріляли район села Кам’янська Слобода на Чернігівщині, ймовірно, з САУ, випустивши десять снарядів.

Відомо також, що в районі села Сопич Сумської області зафіксовано два удари з 12:25 до 12.30.

"Також ворог випустив шість мін в районі села Хрінівка Чернігівської області з 13:55 до 14:00, ймовірно, з міномета калібру 120 мм", – йдеться в повідомленні.

В усіх випадках втрат серед особового та техніки немає. Інформація про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури не надходила.

Нагадаємо, що Сумщина межує з трьома областями Росії – Брянською, Курською та Бєлгородською. Прикордонні райони регулярно зазнають обстрілів із боку Росії.

Протягом 18 березня росіяни обстріляли території Шалигинської, Есманської, Краснопільської та Білопільської громад Сумської області.