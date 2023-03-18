Росіяни обстріляли чотири громади на Сумщині

Протягом дня росіяни обстріляли територій Шалигинської, Есманської, Краснопільської та Білопільської громад Сумської області.
Про це повідомили в Сумській ОВА.
Унаслідок обстрілів руйнувань та втрат серед мирного населення немає.Постраждали:
- Шалигинська громада: ближче до обіду був мінометний обстріл громади – 7 прильотів;
- Білопільська громада: ворог здійснив обстріл з АГС (88 пострілів) та мінометів – 3 міни;
- Есманська громада: росіяни били з мінометів – 7 прильотів;
- Краснопільська громада: зафіксовано мінометний обстріл громади – 3 прильоти.
“За повідомленнями військових, наразі оперативна обстановка на прикордонні Сумщини контрольована. Формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено”, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у п'ятницю, 17 березня росіяни обстріляли Шалигинську, Есманську та Білопільську громади Сумської області.