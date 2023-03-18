Росіяни обстріляли чотири громади на Сумщині

Втрат серед мирного населення не було.

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Протягом дня росіяни обстріляли територій Шалигинської, Есманської, Краснопільської та Білопільської громад Сумської області.

Про це повідомили в Сумській ОВА.

Унаслідок обстрілів руйнувань та втрат серед мирного населення немає.Постраждали:

Шалигинська громада: ближче до обіду був мінометний обстріл громади – 7 прильотів;

Білопільська громада: ворог здійснив обстріл з АГС (88 пострілів) та мінометів – 3 міни;

Есманська громада: росіяни били з мінометів – 7 прильотів;

Краснопільська громада: зафіксовано мінометний обстріл громади – 3 прильоти.

“За повідомленнями військових, наразі оперативна обстановка на прикордонні Сумщини контрольована. Формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у п'ятницю, 17 березня росіяни обстріляли Шалигинську, Есманську та Білопільську громади Сумської області.