Загарбники продовжують використовувати цивільні заклади на окупованій території для власних потреб, - Генштаб

Зокрема, є інформація про використання противником школи на Запоріжжі як польового шпиталя.

Загарбники продовжують використовувати цивільні заклади на окупованій території для власних потреб.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

“Російські окупанти продовжують використовувати цивільні заклади на тимчасово захопленій території Запорізької області для власних потреб. Зокрема, будівлю школи одного із населених пунктів Пологівського району противник використовує як польовий шпиталь на 50 ліжкомісць”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що таким чином окупанти намагаються скоротити термін повернення до строю особового складу з числа санітарних втрат.

Нагадаємо, росіяни збільшують кількість катівень на окупованих територіях України. Зокрема, новостворену катівню помітили у південно-східній частині Енергодара Запорізької області.