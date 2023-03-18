Арешт Путіна та «сюрприз» для Сі
Арешт Путіна та «сюрприз» для Сі
"Європейська Солідарність" заявила про призначення Забродського на високу посаду в керівництві ЗСУ
"Європейська Солідарність" заявила про призначення Забродського на високу посаду в керівництві ЗСУ
Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини (доповнено)
Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини (доповнено)
Командувати штурмовою бригадою "Сталевий кордон" буде звільнений з полону захисник Маріуполя Падитель. Відеоінтервʼю із ним
Командувати штурмовою бригадою "Сталевий кордон" буде звільнений з полону захисник Маріуполя Падитель. Відеоінтервʼю із ним
Нардеп Михайло Забродський складе мандат
Нардеп Михайло Забродський складе мандат
Сі став більшим за Мао. Китайці заявили про пряме протистояння зі США
Сі став більшим за Мао. Китайці заявили про пряме протистояння зі США
Сергій Шкарлет звільняється з Міносвіти, - джерела
Сергій Шкарлет звільняється з Міносвіти, - джерела
Спочатку було місто. Частина 5. Зонінг як інструмент регулювання забудови
Спочатку було місто. Частина 5. Зонінг як інструмент регулювання забудови
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
ГоловнаСуспільствоВійна

Загарбники продовжують використовувати цивільні заклади на окупованій території для власних потреб, - Генштаб

Зокрема, є інформація про використання противником школи на Запоріжжі як польового шпиталя.

Загарбники продовжують використовувати цивільні заклади на окупованій території для власних потреб, - Генштаб
Фото: EPA/UPG

Загарбники продовжують використовувати цивільні заклади на окупованій території для власних потреб. 

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. 

“Російські окупанти продовжують використовувати цивільні заклади на тимчасово захопленій території Запорізької області для власних потреб. Зокрема, будівлю школи одного із населених пунктів Пологівського району противник використовує як польовий шпиталь на 50 ліжкомісць”, - йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що таким чином окупанти намагаються скоротити термін повернення до строю особового складу з числа санітарних втрат.

Нагадаємо, росіяни збільшують кількість катівень на окупованих територіях України. Зокрема, новостворену катівню помітили у південно-східній частині Енергодара Запорізької області.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
Читайте також