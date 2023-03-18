Росія за 9 років перетворила Крим на зону несвободи та утисків, агресії та терору, - МЗС України

Міністерство закордонних справ України заявило, що Росія за 9 років перетворила Крим на зону несвободи та утисків.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

“16 березня виповнилося дев’ять років з моменту проведення Росією фейкового “референдуму про статус Криму” та 18 березня - з дня спроби незаконної анексії, коли були підписані так звані “угоди про приєднання Криму до Російської Федерації”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до тимчасово окупованого Криму сьогодні приїхав президент Росії Володимир Путін, який розшукується міжнародним правосуддям за скоєння воєнних злочинів.

“Уже дев’ять років поспіль Кримський півострів потерпає від злочинного режиму Кремля, який перетворив його на військовий форпост, зону несвободи та утисків, агресії та терору проти всього і всіх, хто знайшов у собі сміливість чинити опір та відстоювати свої демократичні права та цінності. Це зрежисоване Кремлем “дійство” під прицілом автоматів суперечило Конституції і законам України, грубо порушило норми міжнародного права та не було визнано міжнародною спільнотою”, - зазначили в МЗС.

Як повідомляється, у вересні 2022 року Росія як під кальку повторила цей трюк, організувавши аналогічне пропагандистське дійство під назвою “референдуми” на тимчасово окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей України. Як у 2014 році, так і у 2022 році вистава з референдумами не несе жодних наслідків для адміністративно-територіального устрою та міжнародно визнаних кордонів України.

Більшість територій, на яких вони були проведені у 2022 році, уже звільнені Збройними Силами України. Звільнення усіх інших тимчасово окупованих територій теж обов‘язково відбудеться. Це - лише справа часу.

“Ми високо цінуємо чітку та незмінну підтримку з боку міжнародного співтовариства, зокрема учасників Міжнародної Кримської платформи, щодо суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, що закріплена у резолюціях ГА ООН, рішеннях інших міжнародних та регіональних організацій. Висловлюємо вдячність за готовність наших міжнародних партнерів неухильно йти до повної деокупації усіх тимчасово окупованих територій України, включаючи АР Крим та м. Севастополь”, - зауважили українські дипломати.

При цьому МЗС України продовжить докладати максимальних зусиль задля покарання Росії та її керівництва за злочин агресії, воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид в Україні.

Нагадаємо, Комісія ООН дійшла висновку, що атаки військ РФ на Драмтеатр у Маріуполі та Краматорський вокзал мали невибірковий характер. Таким чином, Росія порушила міжнародне гуманітарне право.