Пошкоджені 10 приватних будинків, 9 багатоповерхівок, школа, дитячий магазин, з десяток приватних автомобілів та гаражі.

У Костянтинівці Донецької області 6 людей поранені внаслідок ворожого обстрілу “Ураганами”.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“Шестеро цивільних поранені у Костянтинівці в результаті обстрілу міста рашистськими військами. Російські окупанти здійснили кілька залпів касетними боєприпасами РСЗВ "Ураган", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ворог поцілив в район центрального ринку та магазину "Дитячий світ". За оперативними даними, пошкоджені 10 приватних будинків, 9 багатоповерхівок, школа, дитячий магазин, з десяток приватних автомобілів та гаражі.

Нагадаємо, сьогодні, 18 березня, ворог обстріляв Краматорськ касетними боєприпасами, щонайменше 2 людини загинули, 5 поранені. Поцілили у парк Бернацького і ритуальну службу. За попередньою інформацією, пошкоджені з десяток житлових будинків та кілька автівок.