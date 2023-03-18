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У Костянтинівці 6 людей поранені внаслідок ворожого обстрілу “Ураганами”

Пошкоджені 10 приватних будинків, 9 багатоповерхівок, школа, дитячий магазин, з десяток приватних автомобілів та гаражі. 

У Костянтинівці 6 людей поранені внаслідок ворожого обстрілу “Ураганами”
Фото: Telegram/Павло Кириленко

У Костянтинівці Донецької області 6 людей поранені внаслідок ворожого обстрілу “Ураганами”.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко

“Шестеро цивільних поранені у Костянтинівці в результаті обстрілу міста рашистськими військами. Російські окупанти здійснили кілька залпів касетними боєприпасами РСЗВ "Ураган", - йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що ворог поцілив в район центрального ринку та магазину "Дитячий світ". За оперативними даними, пошкоджені 10 приватних будинків, 9 багатоповерхівок, школа, дитячий магазин, з десяток приватних автомобілів та гаражі. 

Нагадаємо, сьогодні, 18 березня, ворог обстріляв Краматорськ касетними боєприпасами, щонайменше 2 людини загинули, 5 поранені. Поцілили у парк Бернацького і ритуальну службу. За попередньою інформацією, пошкоджені з десяток житлових будинків та кілька автівок.

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