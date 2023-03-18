Про закриття монастиря у Києво-Печерській Лаврі не йдеться, а богослужбовою мовою будуть стародавня слов'янська та українська.

Про це у своєму зверненні заявив предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній, інформує пресслужба ПЦУ.

"У зв'язку з подіями, пов'язаними зі Свято-Успенською Києво-Печерською Лаврою, вважаю за необхідне дати пояснення з низки питань. Насамперед слід наголосити, що в жодному разі не йдеться про закриття цього монастиря, припинення в ньому молитви, богослужінь, чернечого життя. Порівняння нинішніх подій із минулими гоніннями комуністичної влади на Церкву загалом і дворазовим закриттям монастиря, зокрема, є безпідставною маніпуляцією", -сказав Епіфаній.

Також митрополит закликав братію Лаври сприяти процесу звільнення від "московського ярма".

"Московська духовна влада в Україні неканонічна, і всі бачать, як Кремль використовує її проти українського народу. Лавра не повинна бути інструментом боротьби проти України, а навпаки - місцем молитви, побожного чернечого життя в дусі отців і подвижників минулого, місцем, яке буде духовно надихати наших співгромадян у ці важкі часи", - зазначив він.

Епіфаній наголосив, що ставиться з повагою до справжніх благочестивих традицій життя Лаври, її богослужбових особливостей, і до тих отців та братів, хто не поділяє ідеологію "русского міра" та спотворення, які вона вносить у церковне життя.

"Відкриваючи монастир у складі Помісної Церкви, наш Священний Синод звернувся до Уряду з проханням надати в Лаврі приміщення для чернечого життя і богослужінь. Це прохання залишається актуальним, і ми наполягатимемо на тому, щоб чернече життя, можливість для щоденної молитви і богослужінь були належним чином забезпечені", - заявив митрополит.

Епіфаній наголосив, що юрисдикція Московського патріархату в Україні не має ані канонічної, ані моральної перспективи, а також висловив сподівання, що незабаром остаточну заборону Москві впливати на українське церковне життя буде підтверджено і державним законом.

"Як Священноархімандрит я свідчу братії, що всі з вас, хто живе за вимогами канонів і Томосу, відкине беззаконну владу Москви, - продовжать своє служіння в Лаврі. Усі свої можливості та авторитет ми будемо використовувати для того, щоб захистити вас від залякувань з боку нинішнього керівника Лаври. Керувати поточними справами обителі будуть ті, хто знає традиції і життя монастиря, хто відомий вам, адже належить до братії, хто має відповідні здібності і не заплямував себе відданістю "русскому міру". Стародавня слов'янська мова, разом із сучасною українською мовою, буде богослужбовою мовою Лаври", - заявив митрополит.

Нагадаємо, що 10 березня в. о. гендиректора Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Олександр Рудник попередив чоловічий монастир УПЦ МП про необхідність до 29 березня звільнити будівлі та споруди Національного заповідника. Причиною виселення стали порушення монастирем умов договору щодо використання державного майна.

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