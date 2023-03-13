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В УПЦ МП заявили, що не підуть із Лаври

Владика Павло поскаржився на персональні санкції і заявив, що не має нічого, "окрім однієї машини і хати".

В УПЦ МП заявили, що не підуть із Лаври
Фото: church.ua

Намісник Свято-Успенського монастиря УПЦ МП, який поки що займає частину Києво-Печерської лаври, митрополит Павло, заявив, що має намір "до останнього відстоювати свої права" і не звільняти територію Лаври.

Про це він сказав під час проповіді, передає Liga.net.

Павло заявив, що "починається Апокаліпсис" та розкритикував українську владу та Православну церкву України.

Він також поскаржився на персональні санкції, які були запроваджені проти нього, і сказав, що він не має нічого, "окрім однієї машини і хати".

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Нагадаємо, 10 березня в. о. генерального директора Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Олександр Рудник попередив чоловічий монастир УПЦ МП про необхідність до 29 березня звільнити будівлі та споруди Національного заповідника. Причиною виселення стали порушення монастирем умов договору щодо використання державного майна.

Міністр культури Олександр Ткаченко попередив, щоб УПЦ МП не намагалася забрати з Лаври музейні експонати, зокрема мощі святих, оскільки за це на них чекає кримінальна відповідальність.

Крім того, аудиторська перевірка виявила на території Лаври 36 незаконних новобудов.

У січня щодо намісника Києво-Печерської Лаври Павла відкрили досудове розслідування за його висловлювання на різдвяному богослужінні.

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