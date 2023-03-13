Служба безпеки заблокувала транснаціональний канал незаконного ввезення в Україну грошей, викрадених на тимчасово окупованій території.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Викрито п’ятьох учасників схеми, в яких вилучено майже 37 млн у гривневому еквіваленті. Вони намагалися приховано провезти ці кошти до Чернівецької області через пункт пропуску "Порубне". При цьому частину готівки заховали у валізи, а частину – примотали собі до тіла.

За попередньою інформацією, ці гроші були викрадені з тимчасово окупованих територій, а в подальшому кошти вивозили до однієї з країн Близького Сходу, а потім через європейські країни до митного кордону нашої держави.

Ділки їхали під виглядом туристів на рейсовому автобусі.

Наразі за матеріалами СБУ вилучені кошти заарештовано.

Вивчається версія, що ці гроші могли призначатися для фінансування російської агентури в Україні.

Нагадаємо, раніше СБУ ліквідувала мережу підпільних казино, які під час окупації Херсона працювали на адміністрацію Сальдо.