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​До Чернівецької області намагалися завезти 37 млн гривень у валізах

Ділки їхали під виглядом туристів на рейсовому автобусі.

​До Чернівецької області намагалися завезти 37 млн гривень у валізах
Фото: СБУ

Служба безпеки заблокувала транснаціональний канал незаконного ввезення в Україну грошей, викрадених на тимчасово окупованій території.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Викрито п’ятьох учасників схеми, в яких вилучено майже 37 млн у гривневому еквіваленті. Вони намагалися приховано провезти ці кошти до Чернівецької області через пункт пропуску "Порубне". При цьому частину готівки заховали у валізи, а частину – примотали собі до тіла.

За попередньою інформацією, ці гроші були викрадені з тимчасово окупованих територій, а в подальшому кошти вивозили до однієї з країн Близького Сходу, а потім через європейські країни до митного кордону нашої держави.

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Ділки їхали під виглядом туристів на рейсовому автобусі.

Наразі за матеріалами СБУ вилучені кошти заарештовано.

Вивчається версія, що ці гроші могли призначатися для фінансування російської агентури в Україні.

Нагадаємо, раніше СБУ ліквідувала мережу підпільних казино, які під час окупації Херсона працювали на адміністрацію Сальдо.

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