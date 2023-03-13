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Генерал Ніколюк став командувачем підготовки Сухопутних військ

ОК "Північ" очолив бригадний генерал Красильников.

Генерал Ніколюк став командувачем підготовки Сухопутних військ
Фото: Міноборони

Генерал-майор Віктор Ніколюк став командувачем підготовки Сухопутних військ Збройних Сил України. 

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Ніколюк був командувачем оперативного командування "Північ". Новим командувачем напрямку став бригадний генерал Дмитро Красильников.

За словами Ніколюка, він передав бойовий прапор ОК "Північ" Красильникову і розпочав обов'язки на новій посаді.

"Висловлюю подяку всім офіцерам, сержантам, солдатам, з ким захищав Чернігівщину і Бахмут. Продовжуємо і надалі працювати заради нашої спільної мети — разом до перемоги", — заявив воєначальник.

Ніколюк як командувач оперативного командування "Північ" керував обороною Чернігівщини під час повномасштабного вторгнення РФ на територію України. 10 березня 2022 року Ніколюку присвоїли звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка".

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Нагадаємо, що командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський запустив Telegram-канал. 

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