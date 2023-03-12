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У навчальному центрі на Житомирщині лейтенант побив солдата, його відсторонили

Лейтенант заявив, що готовий понести покарання.

У навчальному центрі на Житомирщині лейтенант побив солдата, його відсторонили
Фото: Скрін з відео

У 190-му навчальному центрі ЗСУ в селищі Гуйва Житомирської області командир 2-го взводу роти охорони, лейтенант Віктор Вітусевич побив солдата.

Відео інциденту потрапило у мережу.

Пізніше лейтенант записав відеозвернення з виправданнями, назвавши причиною побиття вживання солдатом алкгоголю.

"Я буду з вами чесний. Я був не правий і готовий понести покарання, на яке заслуговую. Але хочу сказати: алкоголь в армії - це неприпустимо, це смерть на фронті, це ризик для життя в усьому підрозділі. Це неприпустимо і це потрібно суворо забороняти. Я буду відповідати за свої дії, сумнівів у цьому немає", - сказав Вітусевич.

У 190-му навчальному центрі відреагували на інцидент.

"Командування частини вдячне всім, хто переслав інформацію, яка стосується інциденту, що трапився в одному з підрозділів. Ми розділяємо обурення щодо виявленого факту. Вже розпочато службове розслідування, до якого долучені всі компетентні структури: Служба Військового правопорядку, контррозвідка, Державне бюро розслідувань тощо", - йдеться у повідомленні.

Також у навчальному центрі заявили, що фігуранти інциденту відсторонені від виконання службових обов'язків до кінця розслідування.

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