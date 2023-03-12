Росіяни провели ротацію військ у Білорусі, - Наєв

У російських військах, що знаходяться на території Білорусі, було проведено ротацію.

Про це повідомив командувач Об'єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Наєв наголосив, що загроза наземних дій росіян із північного напрямку залишається низькою. Нещодавно в Білорусі була проведена ротація російських військ, частина з них була виведена.

"Наразі є інформація про те, що на території Білорусі залишилися на чотирьох полігонах наметові містечка для того, щоб прийняти додаткові сили", – сказав командувач Об'єднаних сил ЗСУ.

Наєв зазначив, що ситуація на північному напрямку стабільна та контрольована.

Нагадаємо, що 9 березня ГУР повідомив, що найближчим часом військово-політичне командування Росії планує проведення масштабної провокації на кордоні України та Білорусі.