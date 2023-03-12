Евакуаційні потяги сьогодні їдуть з Херсона та Покровська

З небезпечних регіонів продовжують курсувати безоплатні евакуаційні потяги.
Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.
"Для того, щоб евакуюватися й отримати фінансову допомогу від держави (2 тисячі гривень на кожного дорослого і 3 тисячі - на дитину чи людину з особливими потребами), потрібно попередньо зареєструватися в органах місцевого самоврядування", - йдеться в повідомленні
Під час евакуації потягом слід повідомляти, до якої станції ви прямуєте.
Наразі курсують такі евакуаційні потяги:
- № 110/109 Херсон - Львів. З Херсона він відправляється о 14:27 і слідує через станції Миколаїв, Шевченко, Біла Церква, Вінниця, Хмельницький, Тернопіль. Прибуття до Львова - наступного дня о 10:18;
- № 234/233 Покровськ - Дніпро – Львів, який відправляється з початкової станції о 14:15 і прибуває до Львова наступного дня о 12:44. Потяг слідує через станції Дніпро, Шевченко, Вінницю, Хмельницький, Тернопіль.
Раніше повідомлялось, що примусова евакуація дітей буде проводитися у Бахмуті.