Евакуаційні потяги сьогодні їдуть з Херсона та Покровська

Під час евакуації слід повідомляти, до якої станції ви прямуєте.

З небезпечних регіонів продовжують курсувати безоплатні евакуаційні потяги.

Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

"Для того, щоб евакуюватися й отримати фінансову допомогу від держави (2 тисячі гривень на кожного дорослого і 3 тисячі - на дитину чи людину з особливими потребами), потрібно попередньо зареєструватися в органах місцевого самоврядування", - йдеться в повідомленні

Під час евакуації потягом слід повідомляти, до якої станції ви прямуєте.

Наразі курсують такі евакуаційні потяги:

№ 110/109 Херсон - Львів . З Херсона він відправляється о 14:27 і слідує через станції Миколаїв, Шевченко, Біла Церква, Вінниця, Хмельницький, Тернопіль. Прибуття до Львова - наступного дня о 10:18;

. З Херсона він відправляється о 14:27 і слідує через станції Миколаїв, Шевченко, Біла Церква, Вінниця, Хмельницький, Тернопіль. Прибуття до Львова - наступного дня о 10:18; № 234/233 Покровськ - Дніпро – Львів, який відправляється з початкової станції о 14:15 і прибуває до Львова наступного дня о 12:44. Потяг слідує через станції Дніпро, Шевченко, Вінницю, Хмельницький, Тернопіль.

Раніше повідомлялось, що примусова евакуація дітей буде проводитися у Бахмуті.