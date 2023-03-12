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Евакуаційні потяги сьогодні їдуть з Херсона та Покровська

Під час евакуації слід повідомляти, до якої станції ви прямуєте.

Евакуаційні потяги сьогодні їдуть з Херсона та Покровська
Фото: EPA/UPG

З небезпечних регіонів продовжують курсувати безоплатні евакуаційні потяги. 

Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

"Для того, щоб евакуюватися й отримати фінансову допомогу від держави (2 тисячі гривень на кожного дорослого і 3 тисячі - на дитину чи людину з особливими потребами), потрібно попередньо зареєструватися в органах місцевого самоврядування", - йдеться в повідомленні

Під час евакуації потягом слід повідомляти, до якої станції ви прямуєте.

Наразі курсують такі евакуаційні потяги:

  • № 110/109 Херсон - Львів. З Херсона він відправляється о 14:27 і слідує через станції Миколаїв, Шевченко, Біла Церква, Вінниця, Хмельницький, Тернопіль. Прибуття до Львова - наступного дня о 10:18;
  • № 234/233 Покровськ - Дніпро – Львів, який відправляється з початкової станції о 14:15 і прибуває до Львова наступного дня о 12:44. Потяг слідує через станції Дніпро, Шевченко, Вінницю, Хмельницький, Тернопіль.

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Раніше повідомлялось, що примусова евакуація дітей буде проводитися у Бахмуті. 

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