1 090 окупантів і вісім танків: Генштаб назвав втрати росіян за минулу добу

За добу 11 березня ЗСУ знищили ще 1 090 російських окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення втрати ворога у живій силі сягнули близько 159 090 вбитими.
Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.03.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 159 090 (+1 090) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3 466 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6 769 (+7) од,
- артилерійських систем – 2 487 (+4) од,
- РСЗВ – 493 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 259 (+2) од,
- літаків – 304 (+0) од,
- гелікоптерів – 289 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 108 (+0),
- крилаті ракети ‒ 907 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 348 (+4) од,
- спеціальна техніка ‒ 242 (+0).
Нагадаємо, за минулу добу Збройні сили відбили 92 атаки росіян на Донеччині.