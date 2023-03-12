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1 090 окупантів і вісім танків: Генштаб назвав втрати росіян за минулу добу

Ворог наступає на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

1 090 окупантів і вісім танків: Генштаб назвав втрати росіян за минулу добу
Фото: скрин відео

За добу 11 березня ЗСУ знищили ще 1 090 російських окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення втрати ворога у живій силі сягнули близько 159 090 вбитими.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.03.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 159 090 (+1 090) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3 466 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6 769 (+7) од,
  • артилерійських систем – 2 487 (+4) од,
  • РСЗВ – 493 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 259 (+2) од,
  • літаків – 304 (+0) од,
  • гелікоптерів – 289 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 108 (+0),
  • крилаті ракети ‒ 907 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 348 (+4) од,
  • спеціальна техніка ‒ 242 (+0).

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Нагадаємо, за минулу добу Збройні сили відбили 92 атаки росіян на Донеччині.

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