1 090 окупантів і вісім танків: Генштаб назвав втрати росіян за минулу добу

Ворог наступає на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

За добу 11 березня ЗСУ знищили ще 1 090 російських окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення втрати ворога у живій силі сягнули близько 159 090 вбитими.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.03.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 159 090 (+1 090) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3 466 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 6 769 (+7) од,

артилерійських систем – 2 487 (+4) од,

РСЗВ – 493 (+0) од,

засоби ППО ‒ 259 (+2) од,

літаків – 304 (+0) од,

гелікоптерів – 289 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 108 (+0),

крилаті ракети ‒ 907 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 348 (+4) од,

спеціальна техніка ‒ 242 (+0).

Нагадаємо, за минулу добу Збройні сили відбили 92 атаки росіян на Донеччині.