​Залужний обговорив із генералом США Міллі постачання боєприпасів і техніки

Головнокомандувач ЗСУ також наголосив на необхідності посилення можливостей системи протиповітряної оборони.

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Про це йдеться в повідомленні на сторінках Залужного у соцмережах.

"Обговорили низку важливих для нас тем. Докладно зупинився на питанні оборонних потреб України. Йдеться про постачання боєприпасів і техніки. Наголосив на необхідності посилення можливостей системи протиповітряної оборони", - розповів Головнокомандувач.

Залужний також проінформував Міллі про ситуацію на полі бою. Сторони домовилися продовжувати діалог та спільну роботу.

Нагадаємо, днями Головнокомандувач ЗСУ зустрівся зі своїми колегами із США, Великобританії та Польщі. Йшлося теж про постачання військової допомоги нашій державі.

До цього Залужний і начальник Штабу оборони ЗС Канади обговорили постачання озброєння та боєприпасів.