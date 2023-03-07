Залужний провів перемовини з іноземними колегами

Під час зустрічі обговорили питання військової допомоги та підготовку українських військових.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зустрівся зі своїми колегами із США, Великобританії та Польщі.

Про це повідомила пресслужба Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

На зустрічі були присутні Верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі, начальника Штабу оборони Великобританії адмірал сера Тоні Радакін, начальника Генерального штабу Збройних Сил Республіки Польща генерал Раймунд Анджейчак та командувача Групи сприяння безпеці України генерал-лейтенант Антоніо Агуто.

Під час зустрічі Валерій Залужний розповів їм про ситуацію на полі бою, зокрема, щодо перебігу подій у Бахмуті.

“Не менш ретельно обговорили постачання військової допомоги - озброєння та боєприпасів. Питання посилення протиповітряної оборони, надання далекобійної зброї - залишаються надважливими”, - наголосив Залужний.

Сторони також продовжили діалог стосовно підготовки українських військових.

“Домовилися і надалі спільно працювати у цих та інших важливих напрямах”, - підсумував Залужний.

Нагадаємо, раніше Валерій Залужний провів зустріч із начальником Штабу оборони Збройних Сил Канади генералом Вейном Ейром.