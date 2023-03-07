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Росіяни обстріляли Дніпропетровщину з важкої артилерії

Ніхто з людей під час обстрілів не постраждав. 

Росіяни обстріляли Дніпропетровщину з важкої артилерії
Фото: Telegram/Микола Лукашук

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Дніпропетровську область.

Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

“Неспокійно сьогодні було у Синельниківському районі: під обстріл потрапила тамтешня Великомихайлівська громада. Окупанти вдарили з важкої артилерії”, - написавЛукашук.

Він зазначив, що обстрілом було пошкоджено лінію електропередач. 

На щастя, ніхто з людей не постраждав. 

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти обстріляли з реактивних систем залпового вогню місто Костянтинівка у Донецькій області.

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