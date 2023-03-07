Росіяни обстріляли Дніпропетровщину з важкої артилерії

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Дніпропетровську область.
Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.
“Неспокійно сьогодні було у Синельниківському районі: під обстріл потрапила тамтешня Великомихайлівська громада. Окупанти вдарили з важкої артилерії”, - написавЛукашук.
Він зазначив, що обстрілом було пошкоджено лінію електропередач.
На щастя, ніхто з людей не постраждав.
Нагадаємо, сьогодні російські окупанти обстріляли з реактивних систем залпового вогню місто Костянтинівка у Донецькій області.