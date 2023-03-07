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Аксьонов хоче побудувати в Криму нову базу для "вагнерівців"

Також окупанти почали шукати робітників для риття окопів у Красноперекопську.

Аксьонов хоче побудувати в Криму нову базу для "вагнерівців"
Фото: EPA/UPG

На північ тимчасово окупованого Кримського півострова російські окупанти звозять через Сімферополь російських військових.

Про це повідомило представництво Президента в АР Крим.

«За інформацією з відкритих джерел, на північ окупованого півострова через Сімферополь продовжують завозити вантажівки російських військових, в основному зі 126-ї бригади берегової охорони ЧФ РФ», – розповіли у відомстві.

Також повідомляється, що кримський гауляйтер Сергій Аксьонов вирішив побудувати в тимчасово окупованому Криму нову базу для «вагнерівців», і для цього окупанти хочуть виділити 500 га в одному з гірських районів.

У представництві також розповіли, що окупанти почали шукати робітників для риття й облаштування окопів у Красноперекопську.

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Нагадаємо, що у Сімферополі окупанти створюють “добровільні дружини”, побоюючись активізації руху опору.

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