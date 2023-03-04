У Сімферополі окупанти створюють “добровільні дружини”, побоюючись активізації руху опору, - Генштаб

В окупантів є проблема нестачі співробітників правоохоронних органів через війну в Україні.

У Сімферополі окупанти створюють “добровільні дружини”, побоюючись активізації руху опору.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

“У Сімферополі тимчасово окупованої республіки Крим російська окупаційна влада, побоюючись активізації проукраїнського руху, дій патріотично налаштованих осередків, створює так звані “добровільні дружини”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в окупантів є проблема нестачі співробітників правоохоронних органів через війну в Україні. Окрім патрулювання міста, одним із завдань згаданих підрозділів має бути виявлення коригувальників та диверсантів.

Нагадаємо, ЗСУ за добу ліквідували 820 окупантів. Крім того, знищені 4 танки, 10 ББМ, 12 артилерійських систем і один літак.