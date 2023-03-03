Головне за день. П’ятниця, 3 березня

Наступальні дії ворога на Донбасі, ворожі обстріли, президенти України і Латвії у Львові, новий пакет допомоги Україні від США на $400 млн. Яким запам’ятається 373-й день повномасштабної війни.

Під час робочої поїздки до Львівської області президент Володимир Зеленський відвідав один із госпіталів, де лікуються поранені українські захисники, які воювали, зокрема, на Бахмутському напрямку.

Зеленський поспілкувався з військовими і вручив військовослужбовцям державні нагороди, повідомила пресслужба Офісу президента. За надання кваліфікованої медичної допомоги воїнам президент відзначив орденами Данила Галицького представників Медичних сил ЗСУ.

Також у Львові президент Зеленський і перша леді Олена Зеленська разом із президентом Латвії Егілсом Левітсом та його дружиною Андрою Левіте вшанували пам’ять українських воїнів, полеглих під час російсько-української війни.

Глави держав і перші леді поклали квіти до могил українських захисників на Полі почесних поховань Личаківського кладовища у Львові.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби окупаційні війська завдали 30 авіаційних та шістьох ракетних ударів, здійснили понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільній інфраструктурі.

Росіяни зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Авіація Сил оборони за добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також наші захисники збили ворожий літак Су-34 та БпЛА типу ZALA. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 3 райони зосередження противника, склад боєприпасів, 2 склади ПММ, а також станцію РЕБ ворога.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 3 березня – в новині.

Сьогодні, 3 березня, росіяни здійснили обстріли шести територіальних громад Сумщини: Шалигинської, Краснопільської, Білопільської, Есманської, Глухівської та Юнаківської.

Загалом зафіксували 121 "приліт" із мінометів, артилерії, РСЗВ, з БпЛА ВОГами, а також із танка і ПТУР (протитанкових керованих ракет).

У Шалигинській громаді о 09:25 рашисти обстрілювали ймовірно з мінометів с. Старікове. Було зафіксовано 5 "прильотів". Внаслідок обстрілу загинув житель.

Більше інформації – в нашій новині.

Білоруські партизани з "BYPOL" передали СБУ унікальне відео з того самого дрону, який підірвав російський літак ДРЛО А-50 на аеродромі "Мачулищі".

За інформацією джерел LB.ua, наразі усі виконавці цієї спецоперації змогли прямо під носом у ФСБ виїхати у треті країни, забравши з собою флешки із записами з дронів.

На відміну від попереднього відео, яке з’явилось в мережі вчора, тут зафільмовано не просто розвідувальну роботу безпілотника, а саме бойові кадри 26 лютого – від зльоту дрону до безпосередньо моменту вибуху.

Виконавці спецоперації також розповідають, що на аеродромі працювали дві "пташки". Одна (з відео) сіла на фюзеляж літака і вибухом пошкодила радіолокаційне обладнання. Друга – фільмувала цей процес, а через кілька хвилин – сама приземлилась на "тарілку" російського літака і підірвалася. Тож, цілком ймовірно, ми скоро побачимо і нові відео.

"Така спецоперація – це не просто серйозний іміджевий удар по ворогу, а ще один сигнал російським військовим про те, що вони не можуть почуватися спокійно у Білорусі. В плані безпеки там – прохідний двір. І ми будемо цим користуватися. Дякуємо білоруським партизанам за співпрацю, сміливість і професійну роботу", - зазначили джерела, обізнані у деталях спецоперації.

США оголосили про додатковий пакет допомоги Україні на $400 млн.

До пакету включили боєприпаси для HIMARS і гаубиць, а також боєприпаси для Bradleys. Крім цього США нададуть броньовані мостоукладачі, підривне спорядження, а також фінанси на підтримку, навчання та обслуговування.

Подробиці – в новині.

Український літак Ан-124 доправив 101 тонну гуманітарної допомоги на турецьку авіабазу для потреб постраждалих від землетрусів, повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба.

Він додав, що допомога координується французькими збройними силами, доставляється українськими літаками, розвантажується турецькими і американськими військовими.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!