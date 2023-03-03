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На Харківщині поліцейські на блокпосту вилучили гранатомети, гранати та набої

Вилучені речові докази були направлені на проведення експертизи.

На Харківщині поліцейські на блокпосту вилучили гранатомети, гранати та набої
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Поліцейські Харківської області під час несення служби на блокпостах продовжують виявляти зброю та боєприпаси.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

Зокрема, 1 березня у автомобіляі “ВАЗ” поліцейські виявили два гранатомети, гранату із запалом та майже 2,5 тис. набоїв різного калібру.

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За два дні, 3 березня, поліцейські на блокпосту при перевірці автомобіля “Форд” виявили п’ять гранат із запалами до них та 200 набоїв різного калібру.

Вилучені речові докази були направлені на проведення експертизи.

За обома фактами відкриті кримінальні провадження.

Нагадаємо, на Ізюмщині четверо людей загинули, підірвавшись на протитанковій міні. 

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