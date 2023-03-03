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Коаліція зі створення спецтрибуналу для РФ нараховує вже 29 держав

На першому засіданні коаліції була 21 країна.

Коаліція зі створення спецтрибуналу для РФ нараховує вже 29 держав
Фото: UN.org

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся у Львові з колегами з Нідерландів та Естонії.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Нашу зустріч ми присвятили насамперед питанню створення спеціального трибуналу для покарання Росії за злочин агресії проти України. Цей процес розпочався ще минулого року, ми поступово рухаємося до створення такого трибуналу, й роль Нідерландів та Естонії в цьому процесі дуже важлива”, - сказав Кулеба.

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Він додав, що основна група країн, які розробляють параметри трибуналу, нараховує 29 держав. Серед цих держав одна з Латинської Америки.

Перше засідання коаліції зі створення спецтрибуналу відбулося 26 січня. В ньому взяла участь 21 держава. Наразі домовлено про проведення другого засідання зі створення спецтрибуналу 21-22 березня в Страсбурзі.

Кулеба подякував Нідерландам за рішення розмістити в Гаазі Міжнародний центр з кримінального переслідування за скоєння злочину агресії проти України.

Також на зустрічі йшлося про прискорення постачання в Україну артилерійських боєприпасів та іншого озброєння.

Нагадаємо, голова української дипломатії Дмитро Кулеба обговорив з держсекретарем США Ентоні Блінкеном подальші кроки щодо створення спеціального трибуналу для Росії.

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