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Українські кіберполіцейські потрапили у п'ятірку лідерів хакатону під егідою НАТО

Журі відзначило як одне з кращих рішення українських поліцейських щодо розробки концепції візуальної навігації малого безпілотного літального апарату.

Українські кіберполіцейські потрапили у п'ятірку лідерів хакатону під егідою НАТО
Фото: Кіберполіція України

Команда кіберполіції України потрапила в п’ятірку лідерів на NATO TIDE Hackathon 2023.

Про це повідомили в пресслужбі кіберполіції.

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Захід відбувся у Варшаві під егідою НАТО. Цьогоріч участь у хакатоні взяли 32 команди. Це представники державних органів та приватного сектору країн-членів НАТО і України.

Журі відзначило як одне з кращих рішення українських поліцейських щодо розробки концепції візуальної навігації малого безпілотного літального апарату.

Як повідомили у відомстві, серед запропонованих для вирішення тем українські кіберполіцейські обрали "Створення концепту та інструменту для вивчення дезінформації" та "Розробка концепції візуальної навігації малого безпілотного літального апарату".

"За результатами розв’язання завдань правоохоронці розробили два концептуальних описи рішень та один робочий прототип програмного забезпечення. Досягнення команди кіберполіції були представлені журі та увійшли в п’ятірку кращих рішень за напрямом розробки концепції візуальної навігації малого безпілотного літального апарату", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у цьому році Міноборони планує спрямувати близько 20 млрд грн на виробництво БпЛА в Україні.

Раніше безпілотник Bayraktar Kizilelma з українським двигуном успішно завершив другий тестовий політ.

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