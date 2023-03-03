На Херсонщині волонтери та поліцейські потрапили під ворожий обстріл

На Херсонщині в селі Зміївка Бериславського району автомобілі з поліцейськими та волонтерами потрапили під ворожий обстріл.

Про це повідомляє поліція Херсонської області.

“Звільнені населені пункти Херсонської області перебувають під постійним ворожим вогнем. російська армія використовує всі види озброєння проти мирних жителів. У таких непростих умовах щодня працюють зведені загони поліції. Вони виїжджають на виклики, вивозять поранених, евакуюють людей, доставляють гуманітарні вантажі, несуть службу на блокпостах, куди регулярно “прилітає”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час чергового виїзду на виклик поліцейські та автомобіль з волонтерами із Кривого Рогу потрапили під ворожий обстріл. Службовий поліцейський автомобіль зрешечений осколками та отримав механічні пошкодження, від автівки волонтерів залишилася лише купа металу.

Усе сталося в селі Зміївка Бериславського району, де під ворожий обстріл потрапила слідчо-оперативна група поліції, яка їхала на виклик, а також волонтери, які прямували в село евакуювати пенсіонерку та везли гуманітарну допомогу.

По прибуттю на місце поліцейські повідомили, що вони та ще один автомобіль потрапили під щільний обстріл, було пряме влучання снаряду в автівку. Після цього зі слідчо-оперативною групою зник зв'язок. Тоді травмувалися троє цивільних та двоє поліцейських.

Першими пораненим допомогли військовослужбовці ЗСУ. Волонтерів з тяжкими пораненнями бійці доставили в лікарню. Поліцейські ж самостійно дісталися медзакладу, де у них діагностували контузії та забої головного мозку.

За цим фактом поліцією Херсонщини розпочато провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни).

Фото: Поліція Херсонської області

Нагадаємо, нещодавно росіяни вбили в Бериславському районі мирну людину. Під ворожий обстріл потрапив тракторист.

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